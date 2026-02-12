В WhatsApp прокомментировали попытку полной блокировки мессенджера в России

Фото: depositphotos/diego_cervo

Представители WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) назвали возможную полную блокировку мессенджера в России "шагом назад". Заявление опубликовано в аккаунте сервиса в Х.

По мнению представителей сервиса, власти страны пытаются заставить граждан перейти на государственные приложения, которые якобы не защищены от слежки. Кроме того, попытка изолировать пользователей и лишить их права на общение "снижает уровень безопасности", указано в публикации.

Одновременно с этим в компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы пользователи могли оставаться на связи.

Ранее стало известно, что домен мессенджера исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства перестали получать IP-адреса мессенджера.

Тем не менее из НСДИ пропали только whatsapp.com и web.whatsapp.com. При этом технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще находятся в списке.

Роскомнадзор уже предупреждал о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

