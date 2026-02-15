Аэропорт Внуково начал временно принимать рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее аналогичные ограничения вводились во Внуково и Шереметьево вечером 13 февраля. Воздушные гавани принимали и отправляли самолеты по согласованию.

Позже указанные аэропорты закрыли на прием и выпуск рейсов. Спустя время они возобновили работу в штатном режиме.