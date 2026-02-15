15 февраля, 12:02Транспорт
Аэропорт Внуково начал временно принимать рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее аналогичные ограничения вводились во Внуково и Шереметьево вечером 13 февраля. Воздушные гавани принимали и отправляли самолеты по согласованию.
Позже указанные аэропорты закрыли на прием и выпуск рейсов. Спустя время они возобновили работу в штатном режиме.
