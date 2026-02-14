Форма поиска по сайту

Ограничения на полеты сняты в Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Шереметьево вернулся к приему и выпуску воздушных судов без ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент авиагавань восстанавливает график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево вечером 13 февраля. Обе авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Позже в Шереметьево ввели полные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Спустя еще некоторое время во Внуково отменили ограничения на полеты.

