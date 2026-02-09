Аэропорт Шереметьево подготовит программу оздоровления Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево планирует сформировать программу оздоровления Домодедово. Об этом заявил гендиректор авиагавани Михаил Василенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

"Перед нами стоит задача – сформировать программу оздоровления аэропорта Домодедово и представить ее в контролирующие государственные органы в установленные сроки", – отметил Василенко.

По его словам, программа зависит от динамики формирования пассажиропотока в России и столичном авиаузле. Совет директоров Домодедово поставит задачу исполнительным органам оптимизировать структуру, перейти к окупаемости и повысить качество обслуживания.

"Для аэропорта Шереметьево это профильный бизнес-проект, направленный на создание новых возможностей для пассажиров и авиакомпаний", – добавил гендиректор авиагавани.

Сейчас Домодедово представляет собой разрозненный актив, включающий 25 компаний. Василенко подчеркнул, что эти компании ежегодно несут убытки в размере порядка 10 миллиардов рублей. Также они имеют долговую нагрузку в размере 75 миллиардов рублей.

В пресс-службе Шереметьево добавили, что аэропорт в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" заключил договор на приобретение Домодедово после победы на торгах. Стоимость сделки была определена результатом аукциона.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль выводили в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Первые торги не состоялись, так как единственный кандидат не был допущен к аукциону. После этого покупателям предложили купить лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов аэропорта проводилась по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения. Позже стало известно, что ООО "Перспектива" приобрела активы группы "Домодедово". Стоимость сделки составила более чем 66 миллиардов рублей.

Тогда Василенко рассказал, что покупка Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались. Он также уточнил, что сотрудники Домодедово после смены собственника смогут сохранить свои рабочие места, соцгарантии и зарплату.