Генпрокуратура РФ направила в суд иск к Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", в том числе управляющим аэропортом. Об этом можно узнать из картотеки арбитражных дел.

В ответчиках иска обозначены "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово эрфилд", "Домодедово коммершл сервисиз", которые принимают участие в управлении авиагаванью, а также к ряду структур владения ей.

Кроме того, претензия подана к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. При этом суть иска не уточняется.

С 2023 года контролирующий орган инициировал судебные разбирательства с целью изъятия значительных активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушением законодательства.

Однако, по данным СМИ, ряд указанных компаний прошли через смену собственников, в том числе этап национализации и перехода от Росимущества к новым владельцам.

Между тем министр финансов Антон Силуанов высказывал предположение, что в текущем году доход от реализации активов, изъятых у владельцев по решению суда и переданных в государственную казну, может составить более 80 миллиардов рублей.

Ранее Генпрокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал". Ответчиками в иске также указаны компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьи лица – Росимущество, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".