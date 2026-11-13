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13 ноября, 21:36

Спорт

Дегтярев предложил лишить Финляндию, Норвегию и Чехию международных турниров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минспорта России выступило с инициативой лишить Финляндию, Норвегию, Чехию и Канаду права принимать международные турниры из-за препятствий участию россиян. Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета (ОКР) России Михаил Дегтярев, сообщает газета "Известия".

"Ряд западных стран борются с олимпийскими ценностями, плюют на них публично и юридически уже начали это делать", – отметил он.

По словам Дегтярева, Финляндию стоит лишить права проводить молодежный чемпионат мира по хоккею, а также турниры по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Норвегия, в свою очередь, может потерять ряд лыжных соревнований, а Чехия – женское хоккейное первенство. В случае с Канадой необходимо рассмотреть вопрос о переносе или полной отмене турниров.

Министр, комментируя отказы в выдаче виз, назвал происходящее скоординированной атакой не только на Россию, но и на международный спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международную федерацию хоккея (IIHF).

Он также считает, что к нарушителям могут быть применены и другие меры, в том числе приостановка деятельности олимпийских комитетов стран и отстранение спортивных федераций от международных турниров.

Ранее CAS обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

Позже от игры с российской командой на ЧМ по хоккею 2027 года отказались федерации Норвегии, Швеции и Дании. Дегтярев сообщил, что в МОК будут переданы все материалы о бойкоте национальных федераций матчей со сборной РФ на чемпионате мира по хоккею.

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