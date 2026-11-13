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13 ноября, 20:23

Общество

Актрису Янину Когут похоронили на Ястребковском кладбище в Подмосковье

Фото: кадр из сериала "Паутина-6"; режиссер – Андрей Хрулев; производство – Форвард-фильм

Актрису Янину Когут, известную массовому зрителю по роли в сериале "Метод", похоронили в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью артистки.

"Прошли отпевание и похороны на Ястребковском кладбище", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, на похороны пришли много людей, в том числе коллеги Когут.

О смерти артистки в возрасте 75 лет стало известно 7 ноября. Причиной ее ухода из жизни стал инсульт. У Когут были проблемы с сердцем, после чего произошло нарушение мозгового кровообращения.

С 1974 по 1984 год Когут работала в Московском экспериментальном театре-студии Союзконцерта, также она пела в православных храмах Москвы. За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 картинах. Среди ее известных работ – "Француз", "Москва. Три вокзала" и "Шифр".

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