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13 ноября, 18:01

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Стоматолог Беляева: зубы быстрее темнеют у любителей кислого и сладкого

Стоматолог назвала продукты, которые сильно влияют на цвет зубов

Фото: 123RF.com/ryanking999

Чай, кофе, красное вино и соки могут делать зубы более темными, предупредила в беседе с Москвой 24 врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

Она отметила, что в основном пигменты в продуктах влияют на цвет пломбировочных материалов. Естественные зубы страдают от этого реже, но все зависит от особенностей проницаемости эмали. Например, крепкая не боится красящих веществ. Однако на ней из-за частого употребления кофе и чая со временем может образовываться налет, который важно снимать в кабинете стоматолога.

При этом у некоторых людей эмаль проницаемая и хорошо вбирает в себя красящие вещества. В таком случае цвету улыбки больше всего угрожает чай, кофе, красное вино, соки и любые продукты с искусственными красителями: при частом их употреблении зубы могут потемнеть.
Мария Беляева
врач-стоматолог, терапевт

Ситуацию усугубляет то, что все перечисленное нередко само по себе кислое или сладкое либо употребляется вместе с такими продуктами. При этом под воздействием кислоты и сахара эмаль теряет минеральные вещества и становится более уязвимой.

"Поэтому после такой пищи следует сразу тщательно прополоскать зубы водой. А те же соки и кофе лучше употреблять через соломинку, чтобы снизить их контакт с зубной поверхностью", – посоветовала стоматолог.

Кроме того, тем, у кого проницаемая эмаль, стоит пройти укрепляющий курс с помощью реминерализующего геля: его обычно наносят на зубы в течение двух недель. Препарат можно подобрать вместе с лечащим врачом, отметила Беляева.

Ранее эксперт предупредила, что при длительном употреблении жвачки на зубах может образоваться камень. Кроме того, длительное жевание способствует механическому износу зубной эмали. А если продукт содержит сахар, он создает питательную среду для бактерий, повышая риск развития кариеса.

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