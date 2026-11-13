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13 ноября, 17:06

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РИА Новости: обвинение запросило 18 лет одному из создателей платформы "Гидра" Байкову

Одному из создателей даркнет-платформы "Гидра" запросили 18 лет тюрьмы – СМИ

Фото: depositphotos/andreyuu

Гособвинение в пермском суде попросило назначить 18 лет лишения свободы одному из создателей даркнет-платформы по распространению наркотических веществ "Гидра" Алексею Байкову. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

"Ему запросили 18 лет", – рассказал собеседник.

В прокуратуре региона агентству сообщили, что дело рассматривается в Кировском районном суде Перми. На следующем заседании, которое пройдет 17 ноября, может быть вынесено окончательное решение.

Материалы в отношении Байкова поступили в суд города в июле. В 2012 году фигурант с соучастниками организовал преступное сообщество для сбыта наркотиков в России и странах СНГ. За 10 лет работы "Гидры" через нее совершили не менее 540 преступлений, а на самой платформе работало свыше 19 тысяч виртуальных магазинов по продаже запрещенных веществ.

Для отмывания средств сообщество открыло около миллиона анонимных криптовалютных счетов. Правоохранители закрыли "Гидру" в 2022 году. Организатора платформы Станислава Моисеева в декабре 2024 года приговорили к пожизненному лишению свободы, а его 15 соучастников получили от 8 до 23 лет.

В том же году МВД изъяло более 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых конфисковали более 200 электронных носителей информации, деньги в рублях и иностранной валюте, а также 4 цифровых кошелька с криптовалютой.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе заключили под стражу наркокурьера, задержанного на трассе Р-404 с 14,5 килограмма гашиша. Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль УАЗ "Пикап", за рулем которого находился 42-летний житель Ростовской области. По словам злоумышленника, оптовую партию наркотиков он забрал в Санкт‑Петербурге и вез ее в Нижневартовск, чтобы передать неустановленным лицам.

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