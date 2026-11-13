ВОЗ на фоне сбоя Microsoft рекомендовала пользователям отвлечься от экранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Всемирная организация здравоохранения после крупного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала пользователям отвлечься от экранов. Об этом сообщается на странице ВОЗ в соцсети X.

В частности, организация предложила несколько идей досуга. Например, можно сделать растяжку, погулять или уделить время общению с друзьями.

Сбои в работе сервисов Microsoft начались 12 ноября. К утру 13-го числа о неполадках сообщили пользователи из 74 стран и территорий.

По данным сервиса Downdetector, число жалоб на Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Порядка 30% обращений поступило из США.

Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна, в свою очередь, подчеркнул, что неполадки не связаны с хакерской атакой или иным внешним вмешательством. Позже трафик начал постепенно восстанавливаться, однако отдельные перебои еще возможны.

