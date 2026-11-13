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13 ноября, 16:57

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о дружбе с Ольгой Орловой

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Телеведущая Ксения Бородина поделилась совместной фотографией с телеведущей Ольгой Орловой и посвятила подруге трогательное признание. Пост блогер опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бородиной, их дружба началась уже во взрослом возрасте и с самого начала строилась на взаимном уважении и поддержке.

"Почему-то есть стереотип, что настоящих друзей можно встретить только в юности. Мы с тобой встретили друг друга далеко не юными, но очень осознанными", – написала она.

Телеведущая вспомнила, как они впервые начали вместе появляться в кадре в роли ведущих. Она подчеркнула, что между ними никогда не было соперничества, несмотря на работу в одной сфере. Вместо конкуренции они поддерживали друг друга, делились личным и вместе смеялись за кадром.

"Между нами никогда не было конкуренции, была вера в друг друга и умение делиться моментами жизни без лишних слов", – призналась Бородина.

Она добавила, что особенно ценит близость их семей. По словам Бородиной, для нее большая честь быть крестной матерью дочери Орловой Анны. Телеведущая также тепло отозвалась о супруге подруги Валерии, назвав его человеком, "о котором можно только мечтать".

Также знаменитость отметила, что рада дружбе Орловой с ее мужем Николаем Сердюковым. Она поблагодарила артистку за мудрость, спокойствие и советы, которые помогают сохранять мир в их семье.

Ранее Бородина призналась, что недовольна своим телом. Свой вес телеведущая считает для себя большим: 52–53 килограмма. При этом, по ее словам, она мало ест: бывает, что первый раз за день она садится за еду только в 20:00.

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