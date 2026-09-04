Ксения Бородина пожаловалась на сервис и еду в США

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала о двух моментах, которые разочаровали ее во время путешествия в США. Своими наблюдениями она поделилась в аккаунте Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам телеведущей, московский сервис в заведениях лучше американского.

"Нас в Москве очень избаловали. <...> Куда бы ты ни поехал, ты никогда не встретишь такого же отношения к тебе", – заявила Бородина.

Еще одним недостатком США блогер назвала еду. Она рассказала, что во время поездки испытывала сложности с поиском вкусных блюд. При этом Бородина отметила, что они с семьей посещали лучшие американские рестораны.

Ранее Бородина жаловалась на боль в руке. Однако, несмотря на плохое самочувствие, телеведущая участвовала в турнире по паделу. Она сфотографировалась с тейпами на руке.