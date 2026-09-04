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04 сентября, 11:54

Технологии

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбера

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Россияне сообщают о перебоях в работе сервисов Сбера. Об этом свидетельствуют данные сайта Detector404.

По информации ресурса, за последний час поступило 869 жалоб. Пользователи сообщают о невозможности авторизации в мобильном приложении, личном кабинете и на официальном сайте банка.

С трудностями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Самарской, Московской и Новосибирской областей. Всего за сутки зафиксировано около тысячи обращений.

Ранее сбой произошел в мобильном приложении Burger King в России. Многие пользователи столкнулись с проблемой при попытке сделать заказ, на экране всплывало сообщение об ошибке.

Компания вскоре известила, что работы по устранению неполадок начались, и предложила в качестве альтернативы сделать заказы непосредственно на кассе. Всего за сутки поступило 222 жалобы, из них 23% из Москвы, 19% из Петербурга, по 12% из Нижегородской и Челябинской областей.

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