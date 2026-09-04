Air Tanzania приостановил рейсы между Танзанией и Москвой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Air Tanzania временно приостановил выполнение рейсов между Танзанией и Москвой с 4 сентября. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное уведомление авиакомпании.

При этом окончательное решение о приостановке полетной программы пока не принято, а изменения еще не отражены в системах отслеживания рейсов. В уведомлении перевозчик отметил, что продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями.

Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург, а 3 сентября самолет перелетел из Пулково во Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября на момент публикации по-прежнему отображается в расписании Внуково и не отмечен как отмененный.

Российские туроператоры имеют на рейсах Air Tanzania блоки мест – фактически весь экономический класс Boeing 787-8. В такой конфигурации самолет рассчитан на 240 пассажиров в экономе. Перевозчик выполняет три рейса в неделю, поэтому приостановка программы может затронуть около 720 туристов, вылетающих из Москвы еженедельно.

Туры на рейсах Air Tanzania продаются с глубиной бронирования до марта 2027 года. Первый рейс из Дар-эс-Салама приземлился во Внуково 2 июля. Тогда было открыто прямое авиасообщение между Танзанией и Россией.

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