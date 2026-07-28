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28 июля, 10:42

Политика

РФ и КНР обсудят введение постоянного безвиза для граждан

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Россия и Китай обсуждают возможность закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru.

На данный момент между странами действует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, а также упрощенный порядок выдачи виз для отдельных категорий граждан. Вопрос о переходе на постоянный безвизовый режим находится на стадии переговоров.

Ранее Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным. До этого аналогичные условия для россиян ввел Китай, благодаря чему граждане России могут находиться в этой стране до 30 дней без визы, включая туристические и деловые поездки.

Тем временем Черногория сохранила безвизовый въезд для граждан России и Белоруссии до 31 октября 2026 года. Срок пребывания без визы составляет до 30 дней при наличии действующего паспорта.

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