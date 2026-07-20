Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 14:21

Туризм

Безвиз для граждан Китая в Россию продлен до конца 2027 года

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Этот документ появился на портале правовой информации.

Согласно указу, слова "до 14 сентября 2026 года включительно" заменят фразой "до 31 декабря 2027 года включительно".

В мае Китай принял аналогичное решение для граждан России. Россияне с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что, по прогнозам экспертов, турпоток между Россией и КНР может составить 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Этому способствует увеличение рейсов между двумя странами. Россиянам особенно удобно летать в Китай из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока.

Читайте также


властьтуризм

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика