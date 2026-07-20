Безвиз для граждан Китая в Россию продлен до конца 2027 года

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Этот документ появился на портале правовой информации.

Согласно указу, слова "до 14 сентября 2026 года включительно" заменят фразой "до 31 декабря 2027 года включительно".

В мае Китай принял аналогичное решение для граждан России. Россияне с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что, по прогнозам экспертов, турпоток между Россией и КНР может составить 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Этому способствует увеличение рейсов между двумя странами. Россиянам особенно удобно летать в Китай из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока.