Новости

20 мая, 10:16

Туризм

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Фото: Visual China Grou/VCG/Zhang Qiao

Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

"Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран", – цитирует его РИА Новости.

Безвизовый режим для россиян был введен в пробном режиме с 15 сентября 2025 года. На тот момент ожидалось, что он будет действовать до 14 сентября 2026 года. В ответ в декабре 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам КНР до 14 сентября текущего года приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней.

Новости мира: в Китае начала работать оплата по QR-кодам с российских банковских карт

