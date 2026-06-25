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25 июня, 21:41

Город

Центральную часть ВДНХ закроют 26–27 июня из-за выпускного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Центральная часть ВДНХ – от арки Главного входа до Музея славянской письменности "Слово" и павильона № 59 "Музей героизма" – будет закрыта с 00:01 26 июня до 14:00 27-го числа в связи с проведением общегородского выпускного в Москве. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале выставки.

При этом остальная территория ВДНХ за пределами центральной зоны будет работать в обычном режиме.

"Главный вход и первый Северный будут закрыты. Ближайший вход от метро "ВДНХ" со стороны автобусной площадки – через арку Южного входа. Входы с улиц Хованской, Сергея Эйзенштейна и Сельскохозяйственной будут работать штатно", – уточняется в сообщении.

Кроме того, с 11:30 26 июня до завершения мероприятий все городские автобусы не будут подъезжать к Главному входу ВДНХ и выходу № 1 станции метро "ВДНХ". Автобус № 533 курсировать не будет, а маршрут № 522 продолжит работать в штатном режиме.

На время проведения праздника въезд на территорию будет возможен только на многоуровневый паркинг по адресу улица Хованская, дом 18, а также на парковку около Южного входа.

Общегородской выпускной на ВДНХ состоится в ночь на 27 июня. Ожидается около 50 тысяч гостей и более 60 артистов, среди которых Алсу, Сергей Лазарев, Лолита, Ольга Бузова и другие. Для ребят также подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия.

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