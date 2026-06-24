Улицы в центре и на северо-востоке Москвы перекроют из-за выпускного

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Некоторые улицы в центре и на северо-востоке Москвы будут недоступны для движения 26 и 27 июня. Предупреждение о перекрытиях опубликовано в канале столичного Дептранса в МАХ.

Ограничения связаны с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Они затронут сразу несколько временных промежутков:



с 08:00 26 июня до 07:00 27 июня движение будет закрыто на Ильинке и проезде от Ильинки до Варварки;

с 12:00 26 июня до 07:00 27 июня закроют Продольный проезд, 1-й и 2-й Поперечные проезды, а также поворот с улицы Бориса Галушкина в Продольный проезд;

с 15:00 26 июня до 07:00 27июня перекроют Останкинский проезд, 1-ю Останкинскую улицу в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, а также левые повороты с улицы Академика Королева в Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира в Останкинский проезд.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Дополнительно проехать нельзя будет с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда, а также воспользоваться крайней правой полосой на Моховой улице. На последнем участке ограничения будут действовать с 15:00 до 19:30 26 июня.

"Также 26 июня на участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия. Будьте внимательны за рулем и стройте маршрут заранее!" – призвали в ведомстве.



Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Вместе с тем 26 июня на время проведения бала "Выпускник" корректировки затронут график работы остановки "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону Лубянки. Она будет закрыта с 15:00 и до окончания мероприятия.

В связи с этим пассажирам рекомендовали воспользоваться альтернативными остановочными пунктами: "Метро "Охотный Ряд" для маршрута м1, "Метро "Библиотека имени Ленина" на Воздвиженке для маршрутов м2 и м7 и "Манежная площадь" для маршрутов м6, м9 и е10.

В вышеуказанные даты также пройдет Московский транспортный электрофестиваль, который также повлияет на доступность дорог в городе. Например, 26 июня с 00:01 до 08:00 нельзя будет проехать по 1-й крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону Зубовской.

Кроме того, 27 июня временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца. Ограничение будет действовать с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны.