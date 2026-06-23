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23 июня, 08:52

Транспорт

Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за электрофестиваля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В центре Москвы на ряде улиц в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, перекроют движение транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Изменения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В частности, 26 июня с 00:01 до 08:00 нельзя будет проехать по 1 крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону Зубовской в районе памятника Толстому.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Кроме того, 27 июня временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца. Ограничение будет действовать с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны. Также транспорт не сможет проехать с 07:00 до 18:00 на улицах Зубовской и Большой Пироговской, в переулках Дашковом и Новоконюшенном, в проезде Девичьего Поля.

Вместе с тем будет запрещена парковка на участках перекрытий, во время электрофестиваля в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам.

Транспортный электрофестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Для гостей проведут насыщенную программу – фестивальный городок будет открыт с 10:00 до 18:00.

Транспортный электрофестиваль пройдет в Москве 27 июня

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