Маршруты до ТК "Садовод" возобновят работу 23 июня

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Маршруты до торгового комплекса "Садовод" в Москве возобновят работу 23 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об автобусах 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867. Эти маршруты не работали 21 и 22 июня, поскольку в указанные дни "Садовод" был закрыт.

18 июня ТК попал под атаку вражеских дронов. Всего в Московском регионе за те сутки было ликвидировано более 190 беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последние 2 года.

Кроме того, повреждения получил торговый центр "Мега Белая Дача". По техническим причинам ТЦ тоже приостанавливал работу, но позднее вновь открылся.