Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 22:23

Транспорт

Маршруты до ТК "Садовод" возобновят работу 23 июня

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Маршруты до торгового комплекса "Садовод" в Москве возобновят работу 23 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об автобусах 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867. Эти маршруты не работали 21 и 22 июня, поскольку в указанные дни "Садовод" был закрыт.

18 июня ТК попал под атаку вражеских дронов. Всего в Московском регионе за те сутки было ликвидировано более 190 беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последние 2 года.

Кроме того, повреждения получил торговый центр "Мега Белая Дача". По техническим причинам ТЦ тоже приостанавливал работу, но позднее вновь открылся.

Читайте также


транспортгород

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика