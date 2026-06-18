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18 июня, 09:58

Происшествия

Атака более 190 беспилотников на Москву стала самой массовой за два года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву в четверг, 18 июня, стала самой масштабной за последние два года, следует из данных, обнародованных Сергеем Собяниным.

Согласно актуальной информации мэра, с начала суток средствам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать свыше 190 дронов.

"Работа ПВО продолжается", – подчеркнул градоначальник.

Ранее наибольшее количество БПЛА, сбитых в течение одного дня, составило 81 аппарат. Это произошло в первой половине 17 мая. За день до этого, 16-го числа, ПВО ликвидировала 38 беспилотников, а 7 мая – 61 дрон. В ночь на 17 июня также было уничтожено 60 беспилотников, приближавшихся к столице.

Вместе с тем, по данным Собянина, 14 марта текущего года за сутки было перехвачено 65 аппаратов, 15-го числа – еще 54, а 16 марта в промежуток с 02:00 до 11:00 – 42. Во всех случаях на местах падения осколков работали экстренные службы.

Сообщения о ликвидации первых за 18 июня дронов появились примерно в 04:37 по местному времени. Тогда враг запустил сразу 15 беспилотников.

Целями атаки стали несколько округов Подмосковья. Например, в Электростали оказалась повреждена кровля частного дома, также одна жительница получила ранения. В Жуковском БПЛА влетел в жилой дом, а в Люберцах в результате падения фрагментов дронов были повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне.

Вместе с тем разрушения были зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод", а также на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

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