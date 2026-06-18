18 июня, 04:37Мэр Москвы
Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.