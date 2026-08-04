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Press TV: Иран отказался атаковать Украину после ее извинений за удар по судну

Иран отказался атаковать Украину после ее извинений за удар по судну – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

Иран планировал нанести удары по трем объектам на территории Украины в качестве ответной меры на атаку ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи.

По его словам, Тегеран был готов к силовому сценарию, однако изменил свое решение после того как Киев принес официальные извинения. Однако, несмотря на отказ от немедленной военной реакции, Резаи подчеркнул, что Украина все равно должна понести ответственность за случившееся.

Утром 25 июля украинские военные нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб, еще один был ранен. Иранская сторона, комментируя случившееся, отметила, что Тегеран может ответить военной силой на действия Украины.

При этом глава иранского МИД потребовал от Киева компенсации за удар по кораблю. Он заявил, что Тегеран не хочет обострения конфликта, однако любое нападение на граждан или государственные интересы является недопустимым.

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