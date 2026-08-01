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01 августа, 13:54

Происшествия

Торговое судно "Янина" затонуло в результате атаки морских дронов ВСУ

Фото: 123RF.com/naypong

Торговое судно "Янина" затонуло в Черном море после атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в транспортной группе Fesco.

Атака произошла в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска. По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, слова которого приводит госкорпорация, это был обычный мирный контейнеровоз. Он шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

Лихачев отметил слаженные действия команды. Когда стало понятно, что теплоход тонет, она организованно и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.

"Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам большое спасибо!" – добавил глава "Росатома".

Также он искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, "который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят".

"Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!" – подчеркнул Лихачев.

Кроме того, глава госкорпорации назвал данную атаку пиратством и морским разбоем.

Ранее вражеские БПЛА атаковали два танкера в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. На грузовой палубе произошло возгорание, которое ликвидировали спустя время. В связи с этим КТК остановил отгрузку нефти.

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