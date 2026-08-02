Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Московском регионе ночью 3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью, 3 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Столбики термометров в столице в темное время суток поднимутся до 16–18 градусов тепла, в центре города – до 21 градуса. В Подмосковье воздух прогреется до 14–19 градусов.

Днем в понедельник в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха в мегаполисе составит 25–27 градусов, по области – до 28 градусов.

Осадки, сопровождающиеся грозой, начнутся в столичном регионе уже во второй половине воскресенья, 2 августа. В связи с этим в на территории Подмосковья ввели желтый уровень погодной опасности.

Уже на следующей неделе москвичей ожидает спад жары. Воздух, в частности, остынет до 21–26 градусов к пятнице, 7-го числа, а в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, – до 19–24 градусов.