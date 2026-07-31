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31 июля, 13:46

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Нутрициолог Шипарева: в жаркую погоду стоит отказаться от бутербродов с колбасой

Врач назвала продукты, которые вредно употреблять в жаркую погоду

Фото: legion-media.com/Juan Napurí

В жаркую погоду стоит отказаться от бутербродов с колбасой и лимонадов. Об этом заявила News.ru нутрициолог Наталья Шипарева.

"Лимонад – это сахарная бомба. В стакане магазинного напитка содержится до шести чайных ложек сахара. Инсулин скачет, поджелудочная работает на износ, а лишняя глюкоза превращается в жир", – сказала специалист.

Она также отметила, что газировка приводит к спазму сосудов желудка, что впоследствии замедляет пищеварение и провоцирует вздутие живота.

Наряду с этим врач рассказала, что бутерброды с колбасой или сыром содержат насыщенные жиры и быстрые углеводы. Эти вещества дают прилив энергии, но не снабжают организм клетчаткой и витаминами. Человек быстро устает и снова испытывает голод. По словам нутрициолога, такой перекус ведет к запорам и ожирению.

Кроме того, Шипарева подчеркнула, что лимонады и бутерброды с колбасой приводят к отекам из-за содержания большого количества натрия, задерживающего воду.

Врач посоветовала употреблять в жару цельнозерновой хлеб с авокадо и слабосоленой рыбой. В качестве полезных напитков она порекомендовала компот без сахара, а также воду с мятой и лимоном.

Ранее врач-диетолог Александр Бурлаков заявил, что кофе не приближает раннюю менопаузу и не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Он добавил, что содержащийся в напитке кофеин улучшает работу митохондрий, отвечающих за выработку энергии. По словам врача, антиоксиданты в кофе защищают клетки от окисления.

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