Диетолог Бурлаков: кофе не повышает риск развития сахарного диабета

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Кофе не повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Александра Бурлакова.

По мнению эксперта, напиток даже может помочь снизить вероятность появления этого заболевания.

Врач также опроверг тезис о том, что кофе приближает раннюю менопаузу, добавив, что в медицине нет этому доказательств. Говоря о влиянии кофе на ЖКТ, Бурлаков отметил, что напиток не провоцирует размножение болезнетворных бактерий в кишечнике.

Кроме того, врач указал, что кофеин улучшает работу митохондрий, отвечающих за выработку энергии. Вещество повышает концентрацию и скорость реакции, а также делает человека более бодрым. Умеренное употребление кофе способствует повышению физической выносливости и помогает справляться с сонливостью.

Бурлаков обратил внимание на то, что антиоксиданты в кофе защищают клетки от окисления, а также напиток помогает в профилактике заболеваний печени и нейродегенеративных нарушений.

Врач подчеркнул, что здоровым взрослым рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день, это 3–4 чашки кофе. При этом людям с тревожностью, аритмией и бессонницей стоит обсудить допустимое количество напитка в день с врачом.

Ранее в Американской кардиологической ассоциации сообщили, что употребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск сердечных заболеваний у здоровых людей. Там также отметили, что напиток может снизить возможность развития инсульта.