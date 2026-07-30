Роспотребнадзор поможет москвичам в иске против не отрывшегося фитнес-клуба Powerhouse Gym

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Управление Роспотребнадзора по Москве готово оказать помощь в составлении и подаче группового иска клиентам сети фитнес-клубов Powerhouse Gym, которые столкнулись с неисполнением обязательств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управление поступила информация о нарушениях прав потребителей со стороны юридического лица фитнес-клуба.

Отмечается, что с письменным заявлением можно обратиться в отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе. Также заявление можно подать онлайн на сайте ведомства в разделе приема обращений от граждан.

Как сообщалось ранее, жертвами обмана фитнес-клуба стали около 150 москвичей. Люди заплатили за абонементы, однако Powerhouse Gym так и не открылся. При этом в отделе продаж клиентам сообщили, что тренажерные залы вот-вот начнут работать, после чего перестали выходить на связь.

