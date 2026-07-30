30 июля, 13:45Происшествия
Трамваи задерживаются на Бауманской улице из-за ДТП на путях
Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"
Трамваи № Т2, 4, 43 и 50 временно задерживаются на Бауманской улице в связи с ДТП на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.
Авария произошла в районе остановки "Метро Бауманская". В связи с этим маршруты трамваев были изменены.
"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – предупредили в департаменте.
Ранее сообщалось, что трамваи Т1, Т2 и А не будут курсировать в центре Москвы с 14:00 в субботу, 1 августа, из‑за проведения городского мероприятия.
В частности, трамвай Т1 проедет между Павелецким вокзалом и станцией метро "Красносельская" через станции "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", улицу Красноказарменную и станцию "Бауманская". Для пассажиров запустят дополнительный автобусный маршрут № 913т.