Трамваи задерживаются на Бауманской улице из-за ДТП на путях

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Трамваи № Т2, 4, 43 и 50 временно задерживаются на Бауманской улице в связи с ДТП на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Авария произошла в районе остановки "Метро Бауманская". В связи с этим маршруты трамваев были изменены.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – предупредили в департаменте.

Ранее сообщалось, что трамваи Т1, Т2 и А не будут курсировать в центре Москвы с 14:00 в субботу, 1 августа, из‑за проведения городского мероприятия.

В частности, трамвай Т1 проедет между Павелецким вокзалом и станцией метро "Красносельская" через станции "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", улицу Красноказарменную и станцию "Бауманская". Для пассажиров запустят дополнительный автобусный маршрут № 913т.