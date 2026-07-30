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30 июля, 13:13

Спорт

Глава Федерации фехтования назвал трагедией результаты россиян на ЧМ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Ситуация в российском фехтовании трагическая, заявил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, комментируя итоги чемпионата мира (ЧМ) в Гонконге. Его слова приводит ТАСС.

На завершившемся мировом первенстве сборная России завоевала лишь одну медаль – золотую. Мамедов счел это хорошим итогом, так как медалей вообще могло бы не быть. По его словам, в текущих реалиях российские фехтовальщики стали "очень слабыми".

"Если учесть, что Олимпиада была 5 лет назад, то за 5 лет мы ослабли. Не в 5 раз – в 50. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах", – сказал Мамедов.

По его мнению, сборная могла претендовать на медали в женской командной сабле, женской индивидуальной сабле и мужской индивидуальной рапире. При этом три возможные медали "улетели", резюмировал он.

В июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов, что позволило им принять участие на ЧМ с флагом и гимном. Следом Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России.

В финале чемпионата мира по фехтованию в Гонконге российский саблист Павел Граудынь одержал победу над представителем Республики Корея До Кен Доном. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после возвращения национального флага и гимна.

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