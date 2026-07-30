Книжную ярмарку non/fictio№28 перенесли на 4–7 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№28, которая должна была пройти в Гостином Дворе в Москве с 29 октября по 1 ноября, перенесена на 4–7 ноября. Об этом сообщается на сайте площадки проведения выставки "Экспо-Парк Выставочные проекты".

Причиной изменения сроков назвали организацию на этой площадке саммита "Россия – Африка" с 19 по 31 октября. При этом ранее книжная ярмарка ежегодно проходила в начале декабря.

Ранее стало известно, что с 1 августа по 6 сентября в комплексе "Лужники" пройдет спортивный фестиваль в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". В рамках мероприятия на площадке в Южном спортивном центре установят 6 кортов для игры в падел.

Кроме того, в пляжной зоне откроют речную аллею, там можно будет кататься на сапбордах. Также для любителей активного отдыха установят скалодром. Наряду с этим в роллердроме будут организованы программы с участием известных роллеров и свободное катание.