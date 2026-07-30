Военные оркестры выступят в парках Москвы в августе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В августе на трех площадках Москвы пройдут концерты, организованные в рамках проекта "Лето в Москве" и приуроченные к Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В городе продолжается 10-й сезон программы "Военные оркестры в парках". Программа знакомит жителей и гостей Москвы с традициями военно-оркестрового искусства.

Например, 1 августа с 16:00 до 17:00 в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" на круглой сцене у Среднего Красногвардейского пруда выступит оркестр войсковой части 5 129 Центрального округа войск национальной гвардии.

Начальник оркестра – подполковник Павел Погорелов, военный дирижер – майор Анатолий Фибих. В программе – оригинальное исполнение песен "А я иду, шагаю по Москве", "Майский вальс" и "Родина моя". Вход свободный.

8 августа с 16:00 до 17:00 на летней эстраде сада "Эрмитаж" выступит Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России. В репертуаре коллектива – лучшие образцы русской и зарубежной классической музыки, а также хореографические номера.

Начальник и художественный руководитель ансамбля – народный артист России полковник Андрей Капралов, дирижер – заслуженный артист Российской Федерации подполковник Владимир Колованов. Вход свободный.

15 августа в 17:00 на дворцовой площади музея-заповедника "Царицыно" выступит оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Коллектив с 2017 года регулярно участвует в фестивале, обновляет репертуар и выступает на главных массовых мероприятиях столицы с патриотическими произведениями и песнями военных лет. Вход свободный.

Кроме того, в рамках "Лето в Москве" в "Лужниках" состоится спортивный фестиваль – в Южном спортивном центре будут оборудованы несколько тематических локаций, доступных с 1 августа по 6 сентября. Среди них, в частности, водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах, каток, выступления по гидрофлаю и многое другое.

