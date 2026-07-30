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30 июля, 19:35

Происшествия

Заведующую роддомом на Ставрополье задержали после смерти матери и ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением городской больницы Железноводска после смерти матери и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Беременная, нуждающаяся в родовспоможении, поступила в больницу 21 июля 2026 года. По данным следствия, из-за возможных осложнений она была в зоне риска. Тем не менее, заведующая не организовала ее перевод в специализированное учреждение, где могли оказать необходимую помощь.

Спустя четыре дня, 25 июля, в ходе операции погибли женщина и ее ребенок. Следователь задержал заведующую отделением – ей предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, проводятся необходимые процессуальные действия для сбора доказательств.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в одной из больниц Севастополя умер 11-летний ребенок, который несколько лет находился в учреждении без должного ухода. Он весил около 20 килограммов, у него были пролежни. Дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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