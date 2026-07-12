Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка, который годами лежал в больнице без ухода

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела после смерти 11-летнего мальчика в одной из больниц Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в социальных сетях. В публикациях утверждалось, что ребенок с тяжелыми заболеваниями на протяжении нескольких лет находился в медучреждении без должного ухода со стороны персонала. По данным авторов сообщений, мальчик весил около 20 килограмм, у него были пролежни, а о его состоянии стало известно после публикации одной из матерей в интернете.

Как сообщается, случайно узнавшая о ребенке женщина начала ухаживать за ним и пыталась оформить опеку, однако не успела этого сделать – мальчик умер.

По данному факту следственные органы СК по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по региону Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в Кемеровской области умер семилетний мальчик, которого мама оставила на три часа в машине, пока сама ходила по делам. Он получил тепловой удар и впал в кому. Женщине предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.