Средства ПВО за 12 часов уничтожили 220 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехват и уничтожение вражеских дронов осуществлялось в воскресенье, 12 июля в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма сообщил об уничтожении за сутки 45 беспилотников самолетного типа, 93 тяжелых квадрокоптеров, барражирующего боеприпаса и двух управляемых авиационных припасов.

Также подразделения группировки выявили и уничтожили два полевых склада боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что расчет БПЛА "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР, используемую в интересах ВСУ.

Также в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области расчеты ударных сил БПЛА "Герань" уничтожили склады горюче-смазочных материалов.