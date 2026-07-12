Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий​

Домодедово принимает и отправляет самолеты только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Актуальный статус рейса рекомендовано отслеживать через онлайн-табло на сайте авиагавани.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Внуково. Ограничения действуют на фоне беспилотной атаки. На данный момент на подлете к Москве сбито уже 50 БПЛА.

Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что за последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 дронов.