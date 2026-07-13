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США возобновили удары по Ирану
Фото: depositphotos/Lindasj2
Американские военные нанесли новую серию ударов по объектам в Иране. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что операция проводится по приказу верховного главнокомандующего с целью дальнейшего ослабления способности Ирана атаковать коммерческие суда и мирных моряков, следующих через Ормузский пролив.
На фоне этих ударов иранские СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в городах Хондаб, Ахваз, Бехбехан, Дизфуль, Омидийе и Бендер-Махшехр.
Иранская гостелерадиокомпания, в свою очередь, заявила о повреждении вышки связи в окрестностях города Сирик на юге страны.
Конфликт на Ближнем Востоке произошел в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.
Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сам вышел с инициативой продолжить переговоры о мире.