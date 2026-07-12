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12 июля, 21:55

Спорт

Около 70 тысяч силовиков обеспечат безопасность во Франции в день полуфинала ЧМ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за порядком во Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По его словам, усиленные меры безопасности будут действовать по всей стране в течение дня и вечером 14 июля, который также совпадает с празднованием национального праздника Дня взятия Бастилии. Только в Париже для охраны общественного порядка привлекут около 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Нуньес отметил, что силовики готовятся к возможным беспорядкам. Он напомнил, что после четвертьфинального матча, в котором сборная Франции обыграла Марокко, были задержаны 89 человек. Кроме того, во время празднования на севере страны в результате несчастного случая погибла девушка.

Ранее определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1 в дополнительное время и в полуфинале 15 июля встретится с Англией. Второй полуфинал – Франция против Испании – состоится 14 июля, матч за третье место пройдет 18 июля.

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