Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

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Аэропорт Домодедово временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Ространснадзор поставил на особый контроль ситуацию с долгими задержками рейсов в аэропортах московского авиаузла, случившимися из-за грозового фронта.

Инспекторы отправились в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, чтобы следить за обстановкой и помогать пассажирам. Они проверяют, получают ли пассажиры все предусмотренные при задержках рейсов услуги, в том числе воду, питание и размещение при длительном ожидании.