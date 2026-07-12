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12 июля, 22:51

Происшествия

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 4 490

Фото: ТАСС/IMAGO/NA Press/Laura de Chiclana

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4 490. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

Спасатели извлекли из-под завалов 6 462 человека. Более 32 тысяч пострадавших прошли лечение, свыше 120 тысяч семей получили поддержку. Во временных лагерях сейчас находятся 19 583 человека.

МЧС России тем временем передало Венесуэле 22 тонны гуманитарного груза. В него вошли продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Также в страну доставили аэромобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и медицинскими специалистами для оказания помощи пострадавшим. В МЧС отметили, что гуманитарная операция проводится по поручению Владимира Путина.

Серия мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в Венесуэле 24 июня. Землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет, разрушения затронули Каракас и другие регионы. В стране продолжаются оценка зданий и работа пунктов временного размещения для лишившихся жилья.

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация выделит 1 миллион долларов на помощь пострадавшим, и подчеркнул солидарность мировой футбольной семьи с Венесуэлой.

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