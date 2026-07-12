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12 июля, 22:05

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА на рейсовый автобус в ЛНР

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР, следовавший по маршруту "Стаханов – Москва". Об этом сообщил в МАХ глава ЛНР Леонид Пасечник.

Инцидент произошел в Лутугинском муниципальном округе республики. По предварительным данным, в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя.

"Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

Остальных пассажиров эвакуировали в безопасное место. По данным властей, после первого удара беспилотники попытались повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные службы. Мобильные огневые группы отражают атаки.

Ранее дрон ударил по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области, в результате погибли четыре человека. Среди них две женщины и двое мужчин, еще четверо ранены, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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