Дрон ВСУ атаковал супермаркет в Запорожской области

Фото: МАХ/"Балицкий Евгений"

Сетевой супермаркет в Каменке-Днепровской Запорожской области подвергся атаке украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Произошел пожар", – добавил глава региона.

По его словам, здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят причиненный ущерб и определят сроки по восстановлению. Балицкий также предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

Ранее украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. В результате погибли четыре человека, в том числе две женщины и двое мужчин. Еще четверо ранены, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.