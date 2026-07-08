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08 июля, 16:23

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Психолог Евстигнеев назвал причины чрезмерной привязанности матерей к сыновьям

Материнское сердце: откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям

Россиянки боятся рожать мальчиков из-за страха испытать чрезмерную привязанность к сыновьям, утверждают эксперты. Как преодолеть тревогу и выстроить здоровые отношения – в материале Москвы 24.

"Настоящая эпидемия"?

Фото: 123RF.com/etonastenka

Число россиянок, обратившихся к психологам со страхом родить мальчика, выросло втрое за последний год. Основная причина – в нездоровой зависимости других матерей от своих сыновей, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, тревогу россиянок провоцируют в том числе интернет-тренды "сыночка-корзиночка" и "моя бирочка". На таких видео матери показывают чрезмерную тактильность в отношении повзрослевших сыновей, а также гиперопеку, что вызывает у женщин опасение повторить подобную модель поведения.
 
Как рассказала журналистам психофизиолог, семейный психолог Юлия Аникина, особенно высокий спрос на специалистов из-за этой проблемы наблюдается в столице, а также Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Это настоящая "эпидемия". Происходит такое из-за дефицита женской идентичности. Мама не получает подтверждения от мужа, и роль мужчины принимает на себя ребенок, который безопасно любит и принимает ее. Это помещает сына на место эмоционального партнера.
Юлия Аникина
психофизиолог, семейный психолог

Также, по словам специалиста, излишняя тактильность становится инструментом контроля и попыткой зафиксировать сына рядом. Однако подобное поведение в будущем рискует помешать мужчине построить отношения с женщиной, так как избранница будет воспринята матерью как угроза.
 
Провокационные ролики со своими сыновьями не раз выкладывали и российские звезды, в частности, телеведущая Алена Водонаева. На одном из них, снятом, когда мальчику было 14, она прижималась к сыну, а он обнимал ее и гладил по волосам.
 
Публикация разделила подписчиков на два лагеря: часть осудила звезду за слишком близкие отношения с ребенком и посоветовала наладить личную жизнь, другие же оценили теплую и доверительную атмосферу в их семье.

"Здоровые семьи не попадают в тренды"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Такие странные тренды набирают популярность не потому, что отражают норму, а потому что лимбическая система человека эволюционно реагирует на аномалии. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, когда люди видят в ленте сюжеты с гипертрофированной, удушающей материнской опекой, мозг мгновенно считывает это как угрозу. Центр страха и тревоги запускает когнитивное искажение – катастрофизацию. Молодым женщинам начинает казаться, что рождение сына автоматически превратит их в таких же контролирующих матерей, уточнил эксперт.

Чтобы избавиться от этого страха, важно вернуть контроль префронтальной коре и осознать, что соцсети показывают крайние девиации. Именно они собирают миллионы просмотров. Здоровые, гармоничные семьи, где уважают границы друг друга, просто не попадают в тренды. Они слишком "скучны" для алгоритмов, которые питаются сильными эмоциями.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Причины гиперопеки некоторых матерей кроются не в избытке любви, а в нехватке собственной идентичности. Когда ребенок становится единственным источником окситоцина, дофамина и жизненного смысла, происходит патологическое слияние, объяснил Евстигнеев.

"С точки зрения нейробиологии такая мать берет на себя роль "внешней префронтальной коры" ребенка. Она принимает за него решения: ограждает от малейшего дискомфорта, блокирует попытки проявить самостоятельность", – предупредил специалист.

В результате лобные доли, отвечающие за планирование, саморегуляцию и волю, просто не получают стимулов для развития. Мозг ребенка привыкает к тому, что мир безопасен и понятен, только когда всем руководит мама.

"Во взрослом возрасте такой "сыночек" сталкивается с тяжелейшим синдромом выученной беспомощности. Без материнского одобрения его мозг испытывает дезориентацию и стресс. Как итог, человек не умеет справляться с фрустрацией и брать на себя ответственность. Это неизбежно ведет к депрессивным состояниям или поиску новых зависимостей", – подчеркнул Евстигнеев.

По мнению эксперта, чтобы выстроить здоровые отношения с сыном и не допустить подобного сценария, важно принять одну из главных истин психотерапии.

Родительство – это проект с плановым завершением, а высшая задача матери – стать ненужной своему ребенку. Здоровое воспитание строится на постепенной, экологичной сепарации. Она начинается не в день совершеннолетия, а с самого раннего детства. Это процесс постепенной передачи пульта управления собственной жизнью в руки ребенка. Позволить ему самому завязать шнурки, выбрать одежду, пережить горечь от разбитой коленки или двойки в школе.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Самая надежная прививка от гиперопеки для женщины – наличие собственной наполненной жизни вне материнства. Когда у мамы есть любимая работа, хобби, друзья и личные интересы, ее мозг не голодает без дофамина. Ей не нужно использовать собственного сына как эмоциональный донорский орган, уверен психолог.

Настоящая материнская любовь не в том, чтобы оградить сына от всего мира, а в том, чтобы помочь ему стать самостоятельным и отпустить в свободное плавание, заключил Евстигнеев.

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Какасьева Александра

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