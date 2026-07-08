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08 июля, 16:39

Транспорт

Москвичей призвали перенести поездки на авто из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали перенести поездки на личном транспорте из-за сильного дождя. Предупреждение опубликовал столичный Дептранс в MAX.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня.

В связи с этим водителям напоминают об аккуратности за рулем: избегать резких маневров, заранее тормозить перед пешеходными переходами. А также не оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями и не отвлекаться на телефон. Кроме того, важно убедиться, что пешеход заметил автомобиль.

В среду, 8 июля, в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер южный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

Кроме того, в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, столицу также накроют аномальные дожди. За два дня в городе может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% месячной нормы осадков.

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