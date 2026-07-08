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08 июля, 06:29

Общество

Кратковременные дожди пройдут в Москве 8 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 8 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что дожди в Москве продолжатся еще около двух недель. По его данным, осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12–13 дней.

Кроме того, кратковременные дожди неизбежны, так как в середине недели столичный регион окажется во власти передней части следующего циклона.

Теплая погода вернется в Москву 10 июля

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