Press TV: несколько человек получили ранения в результате ударов США по югу Ирана

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Несколько человек пострадали в результате серии американских ударов по южным районам Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Атака была предпринята американскими военными в ночь на среду, 8 июля. При этом точное количество пострадавших от ударов не уточняется.

По данным Центрального командования ВС США, атака стала ответной мерой на действия Ирана, которые якобы были направлены против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.