РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, могут в ближайшее время посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

По его словам, разговоры о вероятном визите ведутся уже достаточно давно и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках.

Также отмечается, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткофф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому урегулированию и выразили готовность прибыть в российскую столицу, как только позволит график.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и США не прекращаются даже в тот момент, когда долгое время не происходит визитов эмиссаров американского лидера. Он подчеркнул, что российская сторона остается открытой к урегулированию конфликта на Украине.