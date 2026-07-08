Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Происшествия

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685

Фото: ТАСС/IMAGO/Laura de Chiclana

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле составило 3 685 человек. За сутки этот показатель увеличился на 150. Об этом свидетельствует официальная сводка правительства страны, опубликованная спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Число пострадавших достигло 16 740, спасены 6 462 человека. При этом данные о спасенных не обновляются четвертые сутки.

Без жилья остаются 17 907 человек. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. Помощь оказана 86 794 семьям, распределено 9 603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды. Медицинскую помощь получили 25 970 человек.

В сводке отмечается, что сейсмическая активность продолжается: после основного удара зарегистрировано 1 076 афтершоков.

В ликвидации последствий задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 28 362 добровольца и 4 388 иностранных спасателей.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика