Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685

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Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле составило 3 685 человек. За сутки этот показатель увеличился на 150. Об этом свидетельствует официальная сводка правительства страны, опубликованная спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Число пострадавших достигло 16 740, спасены 6 462 человека. При этом данные о спасенных не обновляются четвертые сутки.

Без жилья остаются 17 907 человек. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. Помощь оказана 86 794 семьям, распределено 9 603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды. Медицинскую помощь получили 25 970 человек.

В сводке отмечается, что сейсмическая активность продолжается: после основного удара зарегистрировано 1 076 афтершоков.

В ликвидации последствий задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 28 362 добровольца и 4 388 иностранных спасателей.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.