Чемпионка по бодибилдингу Мартинес погибла при землетрясении в Венесуэле

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Чемпионка Южной Америки по бодибилдингу Фиорелла Мартинес стала жертвой землетрясения в Венесуэле. Об этом пишет издание Daily Star, сообщает газета "Известия".

Тело 19-летней спортсменки обнаружили под обломками ее квартиры. Также погибли ее младшая сестра и мать. Венесуэльская федерация бодибилдинга и фитнеса (FVFC) в связи с этим высказала соболезнования их родным и отдала дань уважения достижениям Мартинес.

Девушка одержала победу на чемпионате Южной Америки в 2025 году в категории "Женская спортивная фитнес-программа", которая сочетает в себе танцы, физические упражнения, акробатические номера и гимнастику.

Самое разрушительное за последние 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 почувствовали больше всего жители штата Яракуй на северо-западе страны.

По последним данным, в результате трагедии погибли 1 719 человек, пострадали более пяти тысяч. В стране действует чрезвычайное положение.